(© Damian Cieślak - archiwum)

Lider z Broniszewic odniósł 6. zwycięstwo w Dobrzyckiej Lidze Halowej Piłki Nożnej. Drużyna z gminy Czermin powiększyła przewagę nad drugim zespołem do 4 punktów. Ekipa od Hipa wysoko przegrała z Galewem.

Tomasz Mikołajczak był absolutnym bohaterem spotkania Broniszewic z Absolwentami. Zawodnik lidera rozgrywek strzelił 6 goli i poprowadził swoją drużynę do kolejnego triumfu. W dobrych nastrojach z parkietu schodzili także piłkarze Galewa, którzy rozprawili się z Ekipą od Hipa. Ta druga drużyna, mimo porażki, zachowała 2. pozycję. Podium uzupełniają Turyści, po obfitującym w gole meczu uporali się z Hatexem. Po 4 gole dla każdej ze stron zdobyli Tobiasz Grochowicki i Michał Marcinek. Trzy punkty bez wychodzenia na parkiet do swojego dorobku dopisał Karmin bowiem Turbo Banda nie stawiła się na spotkanie. Dużo emocji dostarczył pojedynek Bowitu z B.N.O.T. Ostatecznie o jednego gola lepsza okazała się drużyna niżej notowana w ligowej tabeli.



Wyniki 8. kolejki:



Broniszewice - Absolwenci 9:3

Tomasz Mikołajczak (6), Piotr Grochowicki, Krystian Czajczyński - Ryszard Krawczyk (2), Karol Ogrodnik,



Hatex - Turyści 8:9

Tobiasz Grochowicki (4), Robert Woźniak (2), Marcin Grabowski I (2) - Michał Marcinek (4), Marcin Gęstwa (2), Tomasz Panek, Marcin Panek, Jakub Szymczak,



Karmin - Turbo Banda

(walkower dla Karmina, drużyna Turbo Banda nie stawiła się na spotkanie),



Galew - Ekipa od Hipa 6:1

Jacek Ratajczak, Mikołaj Dzierla, Łukasz Jarecki, Tomasz Wawrzyniak, Marek Stawik, Łukasz Szlachta - Oskar Uciechowski,



B.N.O.T. - Bowit 5:6

Sebastian Patalas (2), Mateusz Zmyślony (2), Kamil Panek - Kacper Michalak (2), Norbert Marciniak (2), Mikołaj Walczak (2),



Tabela:

1. FC Broniszewice 8 19 45:24

2. Ekipa od Hipa 8 15 34:32

3. Turyści 7 13 45:31

4. Karmin 7 12 33:17

5. Galew/Trzebin 7 12 34:24

6. Weekend Warriors 7 12 35:34

7. B.N.O.T. 7 9 31:25

8. Absolwenci Kowalew 7 9 26:26

9. Bowit 7 9 39:55

10. Hatex 7 6 34:70

11. Turbo Banda 7 3 19:37



Następna kolejka (14.12):

14.00 Ekipa od Hipa - B.N.O.T.

15.00 Turbo Banda - Galew

16.00 Turyści - Karmin

17.00 Absolwenci - Hatex

18.00 Warriors - Broniszewice

Pauza - Bowit



Chalidow przegrał z Askhamem na gali KSW 52. "Ja miałem taktykę, ale on miał na mnie antytaktykę. Nie spodziewałem się, że pójdzie do parteru"



Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.

Czytaj także