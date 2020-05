75 lat temu w Europie zakończyła się II wojna światowa. Władze samorządowe oddały cześć tym, którzy zginęli i walczyli za naszą wolność

Akt kapitulacji generał Alfred Jodl i admirał Hans-Georg von Friedeburg podpisali w Reims 7 maja 1945 r. o godzinie 2.41 nad ranem. Przewidywał on przerwanie walk 8 maja o godzinie 23.01. Ze strony aliantów sygnatariuszami dokumentu byli amerykański gen. Walter Bedell Smith oraz reprezentujący ZSRR generał artylerii Iwan Susłoparow. Józef Stalin uznał jednak, że Związek Sowiecki nie może zaakceptować tej formy przypieczętowania zwycięstwa nad Niemcami. Zażądał powtórzenia podpisania bezwarunkowej kapitulacji, tym razem całych Niemiec przed przedstawicielami trzech mocarstw sojuszniczych – ZSRR, USA i Wielkiej Brytanii. Dokumenty po raz drugi podpisano o godzinie 22.30. W Moskwie, ze względu na dwugodzinną różnicę czasu, był już 9 maja i dlatego tam właśnie ten dzień obchodzony jest jako Dzień Zwycięstwa.

W ciągu 6 lat wojny zginęło ponad 60 mln ludzi. W wyniku działań zbrojnych życie straciło prawie 6 mln polskich obywateli, w tym ok. 3 mln polskich Żydów. Straty materialne szacowane są na 860 mld dolarów. 40 % dóbr kultury zostało zniszczonych lub wywiezionych. Terytorium Polski skurczyło się o 20%. Polscy żołnierze walczyli na wszystkich frontach. - To jest dla nas rocznica słodko-gorzka. Z jednej strony zakończyła się II wojna światowa i ta krwawa jatka, gdzie życie straciło wielu ludzi. Polacy walczyli na wszystkich frontach wojny: na zachodzie, na wschodzie, w podziemiu czy w partyzantce. To był dla naszej ojczyzny i narodu straszny czas. Wróciliśmy, ale nie jako państwo w pełni wolne i suwerenne. Znaleźliśmy się w sowieckiej strefie wpływów. Nasi żołnierze zostali zdradzeni przez aliantów. Tak to trzeba nazwać. Nie dopuszczono ich do wielkiej defilady w Londynie. Dziś cieszymy się w pełni wolną, niepodległą i suwerenną ojczyzną. Nie zapominamy o tych, którzy walczyli do końca. To symboliczny dzień ich pamięci - mówił dzisiaj prezydent Andrzej Duda przy Grobie Nieznanego Żołnierza.