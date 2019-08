73-latek potrącił nastoletniego rowerzystę

Do zdarzenia doszło na ul. Lenartowickiej w Pleszewie, 9 sierpnia wieczorem. - 73-letni mieszkaniec Pleszewa, kierując samochodem marki Hyundai, podczas skrętu w prawo, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 17-latkowi, który jechał rowerem. W wyniku tego doszło do potrącenia 17-latka. Do zdarzenia doszło na drodze dla rowerów. 17-latek, z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Postępowanie, mające na celu wyjaśnienie dokładnych przyczyn i okoliczności zdarzenia prowadzą pleszewscy policjanci - informuje asp. Monika Kołaska, oficer prasowy KPP w Pleszewie.