600 chętnych na 96 mieszkań w nowych blokach

Połowa złożonych wniosków odpadła jednak ,,w przedbiegach". Byli to wnioskodawcy, którzy przekroczyli ustanowiony próg 40 lat oraz osoby, które posiadają już własne mieszkania. Do pozostałych 302 osób trafią ankiety, które będzie trzeba wypełnić w ciągu czternastu dni. Wnioskodawcy zostaną zapytani o szereg spraw, które będą premiowane przy wyborze przyszłych najemców. Po pierwsze, dochody, bo choć w tym przypadku nie jest wymagana zdolność kredytowa , zarobki wnioskujących muszą gwarantować spłatę kredytu, który - przypomnijmy - zostanie w tym wypadku wliczony do czynszu. Punkty będą przyznawane również za każde dziecko w rodzinie czy za aktywność w lokalnym środowisku, np. działalność w organizacjach pozarządowych.

- Wiele młodych osób, które były aktywne, wyjechało z tego miasta - podkreślał w czasie konferencji prasowej burmistrz Arkadiusz Ptak.

Pod uwagę brane będzie również zatrudnienie w pleszewskich firmach, w administracji publicznej, spółkach prawa handlowego, które korzystają z dotacji unijnych. - Dodatkowo premiujemy osoby mieszkające w zasobach komunalnych i zwalniające te mieszkania - dodał burmistrz.

Będą jednak również punkty ujemne. Otrzymają je osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, pomijając program Rodzina 500+, a także osoby zalegające z podatkami.

Warto dodać, że pula 96 mieszkań zostanie podzielona. 70 trafi do osób zameldowanych w Mieście i Gminie Pleszew. 26 do osób mieszkających obecnie poza Pleszewem, ale pracujących tutaj. Będą one co roku musiały udokumentować płacenie podatków w MiG Pleszew.

Jak poinformował prezes PTBS-u Artur Stańczyk, ostateczna lista lokatorów powinna zostać wyłoniona na przełomie kwietnia i maja. Klucze do mieszkań mają otrzymać w 2022 roku.