6 lat współpracy CKiW OHP w Pleszewie z 16 jarocińskim batalionem remontu lotnisk

16. jarociński batalion remontu lotnisk to jedyny garnizon w promieniu 30 km od Pleszewa, który nie został rozformowany pod koniec lat 90- tych. Jego historia sięga XIX wieku, kiedy to powstały koszary wybudowane przez Niemców. W 1918 roku jarocińscy powstańcy odebrali je bez walki Prusakom, a wkrótce potem stały się one miejscem formowania pięciu kompanii powstańczych, które szybko wzięły udział w walkach na wszystkich frontach Powstania Wielkopolskiego. I tak przez lata toczyły się losy jarocińskiego wojska. Aktualnie batalion zajmuje się m.in. budową i odbudową lotnisk różnych klas.

- Nasza współpraca jest wielowymiarowa. Przede wszystkim dzięki batalionowi młodzież z Centrum miała wielokrotnie i wciąż ma okazję zobaczyć, jak jarocińskie wojsko funkcjonuje od środka, jak wyglądają koszary, jakim sprzętem dysponuje i czym się na co dzień zajmuje. Są to bardzo cenne doświadczenia, bo nie każdy może przekroczyć bramy koszar -tłumaczy Krystian Piasecki.