Dużo emocji i kolejną zmianę lidera przyniosła 6. kolejka Futsal Ligi Gołuchów. Najciekawiej było w starciu Spomaszu z Turskiem, gdzie losy wyniku ważyły się do ostatnich sekund.

Gdy Błażej Janecki wyprowadził swój zespół na prowadzenie 4:2, do zakończenia meczu pozostawało niespełna pięć minut. Jeszcze raz okazało się, że w futsalu to szmat czasu. Obrońcom tytułu nadzieję na korzystny wynik przywrócił Marcin Mielcarek, a w ostatnich sekundach remis dla Turska uratował Hubert Strzykała. Wcześniej swoją okazję miał Spomasz, ale Jacek Janecki nieznacznie przestrzelił w niezłej sytuacji. Lider zremisował, wicelider przegrał. Bloki Gołuchów musiały uznać wyższość pleszewskiego Tilgnera. Potknięcia rywali wykorzystała Myjnia pod Brzozą. Drużyna z Lenartowic nie dała szans ekipie CX-80. 6 goli dla zwycięzców zdobył Krzysztof Matuszak, 3 Patryk Adamski, a więc na co dzień piłkarze Stali Pleszew. To wyraźny znak, że sezon na zielonej murawie dobiegł końca i od następnej kolejki czwarto- oraz piątoligowcy już na dobre będą mogli wzmocnić swoje futsalowe ekipy.



Wyniki 6. kolejki:



LZS Gołuchów - Stal-Pot Amatorzy 6:3

Adrian Hajdasz (4), Jakub Michalak, Albert Wasielewski - Adam Jakubek, Michał Potarzycki, Mikołaj Potarzycki,



CX-80 - Myjnia pod Brzozą 4:13

Michał Ciesielczyk, Adam Kobza, Mateusz Kuś, Tomasz Marchwacki - Patryk Adamski (3), Emil Biadała (2), Krzysztof Matuszak (6), Radosław Mielcarek, Krystian Młynarczyk,



LZS Tursko - Spomasz Pleszew 4:4

Krzysztof Maryniak, Marcin Mielcarek (2), Hubert Strzykała - Błażej Janecki (3), Michał Kuźniacki,



LZS Kuchary - LZS Jedlec 12:3

Krzysztof Banasiak (2), Michał Ciesielski (2), Rafał Glapa, Karol Płotek (4), Eryk Skowron, Dominik Góralczyk (gol samobójczy), Mateusz Łusiak (gol samobójczy) - Marcin Góralczyk, Tomasz Pływaczyk (2),



Bloki Gołuchów - Tilgner-Veritas 0:4

Krzysztof Konieczny (2), Mariusz Rybarczyk (2),



Krzywosądów - Kajew 5:2

Daniel Bachorski, Jacek Muszalski, Konrad Reimann (2), Mateusz Szymczak - Dariusz Maćkowiak, Szymon Urbaniak.



