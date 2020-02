58-letnia kobieta wyszła z domu i zaginęła w lesie

Do zaginięcia kobiety doszło w piątek. O godz. 10.00 miała wyjść z domu i przez kilka godzin do niego nie wrócić. - Około godziny czternastej zastępy z JRG w Pleszewie oraz OSP z Gizałek, Wierzch, Wronowa, Szymanowic i Tomic wzięły udział w poszukiwaniach kobiety, która w miejscowości Leszczyca wyszła z domu i zaginęła w okolicznych lasach. Na szczęście kobietę, po niespełna godzinnych poszukiwaniach, odnaleźli druhowie z OSP Gizałki, którzy te tereny znali zdecydowanie najlepiej. Do odnalezionej konieczne było również wezwanie zespołu ratownictwa medycznego i przewiezienie jej do szpitala - informuje asp. Mariusz Glapa, rzecznik prasowy KP PSP w Pleszewie.