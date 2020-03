50 wyjątkowych pań z Krotoszyna i okolic szyje maseczki dla służby zdrowia. 200 sztuk trafiło do Pleszewa

W Krotoszynie około 50 pań społecznie szyje maseczki dla służby zdrowia. To nie jedyne miasto, w którym mieszkańcy podjęli się takiej inicjatywy. Podobnie rzecz się ma m.in. w Bielsku-Białej, Krakowie czy Kielcach. Akcja jest bardzo prosta – na lokalnych grupach ludzie ogłaszają, kto ma materiał potrzebny do wykonania takich maseczek, a także kto może je uszyć. Założyciele owych grup pozostają w kontakcie ze szpitalami, które zgłaszają zapotrzebowanie i organizują bezpieczny transport. W ubiegły czwartek 200 maseczek z Krotoszyna pojechało do Pleszewa. - U nas w akcję zaangażowało się wielu mieszkańców. Jedni szyją, drudzy wpłacają pieniądze, trzeci zajmują się transportem. Wszystko robimy charytatywnie - opowiada pani Agnieszka, inicjatorka akcji w Krotoszynie i okolicach.

Zainteresowani mogą dołączyć do grupy "Maseczki szyje Krotoszyn i okolice

