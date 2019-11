50 lat wspólnej wędrówki przez życie. Dobrzyckie pary świętujące jubileusz Złotych Godów odebrały medale za długoletnie pożycie małżeńskie

Odznaczenia przyznane przez prezydenta RP Andrzeja Dudę wręczał burmistrz Jarosław Pietrzak. Gospodarzowi gminy towarzyszyli: przewodniczący rady Witalis Półrolniczak oraz Magdalena Jura i Elżbieta Maćkowiak z Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca. - Świętujecie wspaniały jubileusz. 50 lat małżeństwa to dowód wielkiego poświęcenia, ale i wielkiej miłości. Dla nas jest to niezmiennie olbrzymia radość, że co roku możemy uczestniczyć w tym wspaniałym wydarzeniu – mówił Jarosław Pietrzak. Przewodniczący rady Witalis Półrolniczak wybiegał już nieco w przyszłość. – Życzymy wam kolejnych lat, bo będziemy też chcieli uhonorowywać tych, którzy razem przeżyli 60 lat. W naszej gminie do tej pory takiej tradycji nie było, ale będziemy chcieli ją zapoczątkować w przyszłym roku – podkreślał. Po życzeniach i medalach przyszedł czas na toast i snucie wspomnień o wydarzeniach sprzed pół wieku.