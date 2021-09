50 lat po szkole! Absolwenci technikum zjechali z całej Polski i znów spotkali się w Pleszewie

Edukację w Technikum Mechanicznym w Pleszewie rozpoczęli w 1966 roku. 5 lat później odebrali świadectwa ukończenia szkoły i rozjechali się po całej Polsce. - Ja pochodzę z Jarocina, a przyjechałem tutaj z Łodzi. Tam studiowałem na miejscowej Politechnice i tam już zostałem na stałe - opowiada Jerzy Miedziński. - 50 lat minęło, ale człowiek wszystko sobie przypomina. Wspomnienia mam piękne. W ostatniej klasie było nas 30, ale w sumie przez te 5 lat przewinęło się około 40 osób - podkreśla.

Krzysztof Zajdel na spotkanie miał zdecydowanie bliżej. Przyjechał z Kotlina. - Jak to w życiu bywa, raz były trudniejsze, raz lepsze chwile, ale pobyt w szkole wspominam bardzo miło. To był przyjemny, sympatyczny okres - mówi. Z Bojanowa położonego w powiecie rawickim dotarł Stanisław Tomiczak. - W szkolnej orkiestrze grałem na klarnecie, a mój kolega z klasy Marian Zdunek na trąbce. Fizyki uczył nas Czesław Michnik, wysokiej klasy specjalista, bardzo miły człowiek. Z kolei elektrotechnikę mieliśmy z Krawczykiem, pseudonim "Krawat" - opowiada jakby wszystko działo się wczoraj. Niektórzy, aby spotkać się z kolegami przejechali pół Polski. - Jedna osoba dotarła z okolic Zakopanego. Mamy też kolegę, który mieszka w mieście Wolin, w woj. zachodniopomorskim, ale on niestety nie mógł się dziś pojawić - mówi Jerzy Miedziński.