40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Samorządowcy złożyli kwiaty pod tablicą "Solidarności". Leszek Bierła przygotował wystawę

40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

O północy z 12 na 13 grudnia 1981 r. wprowadzono w Polsce stan wojenny. Dzisiejsi pięćdziesięciolatkowie pamiętają, że tego dnia nie było "Teleranka" nadawanego w niedzielne poranki o dziewiątej. Natomiast od rana można było oglądać generała Wojciecha Jaruzelskiego wygłaszającego słynne przemówienie zaczynające się od słów: "Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej! Zwracam się dziś do Was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. Zwracam się do Was w sprawach wagi najwyższej. Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią. Dorobek wielu pokoleń, wzniesiony z popiołów polski dom ulega ruinie. Struktury państwa przestają działać..."

W tym przemówieniu padły przerażające słowa: "Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa, w zgodzie z postanowieniami Konstytucji, wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju".