40 lat kapłaństwa ks. Tadeusza Pietrzaka [ZDJĘCIA]

Ksiądz jubilat wspomnieniami wrócił do swojego księdza proboszcza z Żegocina, który zainspirował go do objęcia duszpasterskiej drogi oraz o kardynale Stefanie Wyszyńskim. Należał bowiem do ostatniego rocznika księży wyświęconych przez kardynała przed jego śmiercią. Jak opowiadał, kardynał Wyszyńskich nauczył go pokornego służenia Chrystusowi.

Po mszy św. nie zabrakło życzeń, kwiatów i ciepłych słów od obecnego proboszcza, ministrantów, parafian, parafialnego chóru i scholi.

Przypomnijmy, ks. kan. Tadeusz Pietrzak był proboszczem w parafii św. Floriana przez 12 lat. W 2018 roku przeszedł na emeryturę zdrowotną, pozostając jednak w parafii jako rezydent. Wcześniej, służył też jako wikariusz w parafiach Szubinie, Rogowie Żnińskim i Wągrowcu. W czasie swej duszpasterskiej drogi był także m.in. kapelanem Sióstr Służebniczek w Pleszewie, wikariuszem i kapelanem ks. biskupa Jana Nowaka w parafii farnej w Bydgoszczy oraz sekretarzem, kapelanem i kierowcą biskupa Stanisława Napierały.