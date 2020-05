4. rocznica śmierci księdza kanonika Idziego Lijewskiego. Parafianie złożyli znicze i modlili się przy grobie wieloletniego proboszcza

- Zawsze modlił się o dobrą śmierć. Modlił się też o to, aby Bóg powołał go do wieczności w maju. Wymodlił to i właśnie w ostatni dzień tego miesiąca odszedł do Domu Ojca. Dzisiaj stajemy przy jego grobie. Chcemy wyrazić mu swoją wdzięczność za te ponad 40 lat posługi w naszej parafii, za ten kościół, za dom, w którym możemy spotykać się, aby wielbić imię Boga. Dziękując mu za jego posługę kapłańską, prośmy o dar życia wiecznego dla niego, o pełnię zbawienia, aby nagrodą za to wszystko, co uczynił dla naszej parafii było szczęście wieczne - mówił ks. kan. Rafał Mielcarek. Po modlitwie, przedstawiciele poszczególnych miejscowości złożyli znicze na grobie księdza Idziego Lijewskiego, a następnie wszyscy przeszli do kościoła, w którym została odprawiona msza święta.