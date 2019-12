(© Michał Jóźwiak)

4. miejsce w 6-zespołowej stawce zajmuje drużyna juniora młodszego Stali Pleszew w poznańskiej I lidze okręgowej. Podopieczni Michała Jóźwiaka rywalizują z Piastem Kobylin, Spartą Russów, Prosną Kalisz, Akademią Piłkarską Ostrzeszów i Pogonią Nowe Skalmierzyce.

Jesienią młodzi Stalowcy odnieśli 2 zwycięstwa, 3 razy musieli przełknąć gorycz porażki. Bilans bramkowy: 44:20. Najlepszym strzelcem zespołu jest Marcel Wachowiak, zdobywca 8 goli. - Trochę zabrakło nam systematyczności na treningach, po części było to związane z nowym rokiem szkolnym. Trzech zawodników brało udział w zajęciach oraz meczach juniora starszego występującego w wielkopolskiej lidze. Mieliśmy apetyty, aby walczyć o fotel lidera, ale już w pierwszym spotkaniu przeciwnicy wykorzystali sporo naszych błędów. Kolejne dwa mecze wygraliśmy, więc morale poszły w górę, ale w ostatnich spotkaniach znów pojawiły się błędy indywidualne oraz brak skuteczności - opowiada trener.



- Wiosną będziemy starali się poprawić naszą pozycje w lidze, ograniczyć do minimum błędy indywidualne, bo w tej rundzie było ich zdecydowanie za dużo jak na 5 meczów. Jeśli są zawodnicy chętni wzmocnić lub uzupełnić drużynę to zapraszam serdecznie na treningi - kończy Michał Jóźwiak.



