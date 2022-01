4. kolejka Pleszewskiej Ligi Kręgli Klasycznych. Kto uzyskał najlepszy wynik? Kto na czele klasyfikacji generalnej?

Pleszewska Liga Kręgli Klasycznych

W czwartej kolejce najlepszy wynik wśród pań uzyskała Anna Szymoniak, która zbiła 343 kręgle. W pierwszej lidze panów triumfował Piotr Kieliba (381). W drugiej lidze najwięcej powodów do zadowolenia miał Krzysztof Staszak (338).

Zarówno Anna Szymoniak (29 punktów), jak i Piotr Kieliba (44) prowadzą w klasyfikacji generalnej swoich lig. Na podium plasują się również Aleksandra Kowalska (26) oraz Iwona Jezierska (20), a także Dariusz Staszak (35) i Janusz Jezierski (33). W drugiej lidze Krzysztof Staszak (30), zwycięzca czwartej kolejki, jest trzeci. Przed nim Sebastian Łapacz (35) i Robert Kuźdub (42).

Pełną klasyfikacją mogą państwo obejrzeć w galerii.

Przypomnijmy, że kręgle klasyczne to jedna z sześciu sekcji działających w Klubie Sportowym Stal Pleszew. Za sprawą wiceprezesa Marcina Walczaka udało się doprowadzić do utworzenia ligi, w której bierze udział 26 zawodników. Rozgrywki prowadzone są w dwóch ligach męskich po 10 zawodników w każdej (podział nastąpił na podstawie wyników turnieju eliminacyjnego) oraz jednej lidze kobiecej, w której startuje 6 pań. Każdy uczestnik w jednej kolejce oddaje 60 rzutów. Po 12 seriach zwycięzca drugiej ligi męskiej uzyska awans do pierwszej, z kolei z tej spadnie zawodnik z najsłabszym dorobkiem. Liga odbywa się w kręgielni w Cechu Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Pleszewie.

Wszystkie osoby chętne do gry w kręgle proszone są o kontakt z Marcinem Walczakiem (tel. 788 136 350).