350 uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie odśpiewało "Mazurka Dąbrowskiego" [ZDJĘCIA, WIDEO]

Pleszewska placówka znalazła się wśród 300 szkół z całej Polski, które zostały zakwalifikowane do tegorocznej edycji. - Jestem bardzo dumna, że nasza szkoła znalazła się w tym gronie. To również ogromny zaszczyt dla uczniów, że dziś mogli zaśpiewać trzy patriotyczne pieśni - opowiada dyrektor Trójki Dorota Bystrzycka. - Pieśń zawsze była nieodłącznym elementem naszej wspólnoty i tożsamości narodowej, dlatego tak ważne jest ich przekazywanie z pokolenia na pokolenie. Miał tę świadomość Oskar Kolberg, gdy wypowiadał następujące słowa: "naród, który przestaje śpiewać, przestaje istnieć". Pieśni patriotyczne od wieków porywają Polaków, zbliżają ich do siebie, w ich słowach i nutach zaklęta jest opowieść o ojczyźnie - dodaje.

"Mazurka Dąbrowskiego", "Rotę" i "Marsz Polonia" w wykonaniu uczniów Trójki wysłuchała komisja konkursowa desygnowana przez Narodowe Centrum Kultury w składzie: Eliza Szymańska z Poznańskiej Szkoły Chóralnej i Wojciech Maciejowski, reprezentujący Akademię Muzyczną im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. - Pleszew jest w pewnym sensie moim rodzinnym miastem, bo tutaj na świat przyszła moja mama, dlatego cieszę się, że wszystko wypadło tak dobrze. Dziękuję wam za piękne przygotowanie. Jestem urzeczony waszym występem. Gratuluję opiekunom. Dbałość o szczegóły, kultura śpiewu - wszystko było na wysokim poziomie. Mam nadzieję, że to dzisiejsze, wspólne śpiewanie jest dla was świętem, i takim świętem będzie przez całe wasze życie - mówił Wojciech Maciejowski.