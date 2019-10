35 absolwentów Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych dostąpiło zaszczytu pasowania na czeladnika historyczną szablą Jana Kilińskiego

Na szczególne wyróżnienie zasłużył Mateusz Walendowski, który 3 razy z rzędu wygrał Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych. W tym roku pobił rekord. Zdobył 99 punktów na 100 możliwych. - Jestem pod wrażeniem Twoich sukcesów, Twojego zaangażowania. Myślę, że to stypendium pomoże Ci w początkowej fazie dorosłego etapu życia - mówiła dyrektor Iwona Kałużna

Ceremonii pasowania historyczną szablą Jana Kilińskiego dokonał: Starszy Cechu Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Pleszewie - Sławomir Pisarski. Asystowali mu m. in.: Iwona Kałużna i wicestarosta Damian Szwedziak

- Gratuluję młodzieży oraz rodzicom, którzy wspierają swoje dzieci. Dziękuję nauczycielom oraz dyrekcji, która towarzyszyła wam przez ostatnie lata w lepszych i gorszych chwilach. Słowa uznania należą się również Cechowi Rzemiosł Różnych i wszystkim przedsiębiorcom. Wy też jesteście częścią szkolnictwa zawodowego. To widać i czuć na każdym kroku - podkreślał Damian Szwedziak. - Muszę usprawiedliwić panią dyrektor, która się spóźniła, ale powód był bardzo ważny, bo w Poznaniu odbierała nagrodę od Kuratora Oświaty i Wychowania - rozpoczął Sławomir Pisarski. - Dzisiaj do grona czeladników dołączy ponad 30 młodych ludzi, którzy zdali swój pierwszy, zawodowy egzamin, by teraz insygniami cechowymi - szablą Kilińskiego - zostać wyzwolonym na czeladnika. Osób, które zdały egzamin mamy więcej, bo w sumie około 90. Za chwilę pasowani będą najlepsi z nich - kontynuował.