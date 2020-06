31-latek stracił panowanie nad autem i wjechał do rowu. Był pijany, ale na tym nie koniec...

W Prokopowie w miniony weekend doszło do groźnego zdarzenia drogowego. 31-latek, jadąc za szybko, stracił panowanie nad autem i wjechał do rowu. Jak się okazało, mężczyzna spowodował tę kolizję pod wpływem alkoholu. A to nie koniec jego przewinień.

- W nocy z 6 na 7 czerwca, kilka minut po północy w m. Prokopów doszło do zdarzenia drogowego. 31-letni kierowca seata, mieszkaniec gminy Chocz, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu. Pojazd uległ wywróceniu. 31-latek nie odniósł żadnych obrażeń ciała - informuje asp. Monika Kołaska, oficer prasowy KPP w Pleszewie. Szybko okazało się, że kierowca znajdował się w stanie nietrzeźwości. Badanie na urządzeniu pomiarowym wykazało 1,4 promila alkoholu w organizmie. Policjanci ustalili również, że 31-latek nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami, a pojazd, którym się poruszał nie posiadał aktualnego ubezpieczenia OC. - Teraz mężczyzna za swoje czyny odpowie przed sądem. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat dwóch - mówi asp. Monika Kołaska. Przed nami rekordowa waloryzacja emerytur Wideo