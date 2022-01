30. Finał WOŚP w Pleszewie. Maraton Rogal Team dla WOŚP

Trwa 30. Finał WOŚP w Pleszewie. Jednym z wydarzeń, które zaplanowano w niedzielę, 30 stycznia 2022 roku, w mieście były zajęcia z Bartoszem Rogackim, który tradycyjnie wspólnie z podopiecznymi i znajomymi włączył się w granie na rzecz orkiestry Jurka Owsiaka. Co działo się w sali gimnastycznej Centrum Kształcenia i Wychowania OHP?

Jak co roku zorganizowaliśmy trening obwodowy FBW ze stałą grupą Rogal Team. Do tego dzięki wsparciu chłopaków ze Sparty Pleszew dołożyliśmy sporty walki. W przeprowadzeniu zajęć pomógł nam również Kuba "Łysy" Powerlifter. Prowadziliśmy także licytacje. Można było wygrać m.in. drzwi, vouchery na czyszczenie aut, sprzęt do sportów walki oraz rękawice od Michała Andryszczaka, który był gościem mojego podcastu. Po zakończeniu treningu zawieziemy puszkę z pieniędzmi do pleszewskiego sztabu. Cieszę się, że po raz kolejny mogliśmy aktywnie spędzić czas i wspólnie dołożyć małą cegiełkę na rzecz WOŚP - opowiadał Bartosz Rogacki.