288 mln zł dla samorządów na wielkopolskie drogi, a wśród nich są drogi z powiatu pleszewskiego

W ramach listy rekomendowanej przez wojewodę wielkopolskiego zostanie zrealizowanych 56 zadań powiatowych oraz 131 zadań gminnych na łączną kwotę dofinansowania 288 032 438 zł. Pierwotna kwota dofinansowania została zwiększona przez premiera RP Mateusza Morawieckiego o 16 mln zł podkreślając zarazem znaczenie strategiczne dla wyznaczonych inwestycji.

- Nigdy w historii Wielkopolski tak wielkie pieniądze nie popłynęły do samorządów w celu poprawy jakości infrastruktury drogowej. Cieszy mnie to, iż dla Wielkopolski środki te zostały dodatkowo zwiększone. Pozwoli to na budowę oraz modernizację infrastruktury drogowej, a co za tym idzie na poprawę jakości życia lokalnych mieszkańców, poprawę bezpieczeństwa oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej samorządów. - podkreślił wojewoda.

Wśród zatwierdzonych inwestycji znalazła się m.in. przebudowa drogi Krzywosądów - Kucharki o wartości ponad 10 milionów złotych.