28-latek okradał swojego sąsiada. Był poszukiwany

-Dyżurny pleszewskiej komendy został powiadomiony o kradzieży katalizatorów. Do zdarzenia doszło w godzinach południowych na terenie jednej z posesji w Tomicach. Policjanci na miejscu interwencji zastali 28-letniego mieszkańca gminy Gizałki, który został ujęty przez dwóch innych mężczyzn - informuje asp. Monika Kołaska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie.

28-latek został przewieziony do pleszewskiej komendy. Podczas czynności, podjętych przez policjantów, okazało się, że mężczyzna już wcześniej okradał swojego sąsiada. Wchodził na teren posesji i z zaparkowanych pojazdów kradł, między innymi radia samochodowe, katalizatory, akumulatory, lampy, a także paliwo.

Podczas przeszukania pomieszczeń należących do zatrzymanego, policjanci znaleźli łupy 28 latka - pochodzące z kradzieży części pojazdów oraz narkotyki – metaamfetaminę.

- Jak się okazało, 28- latek był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. Na swoim koncie miał już podobne czyny. Teraz usłyszał kolejne zarzuty dotyczące kradzieży i posiadania środków narkotycznych, do których się przyznał. Mężczyzna trafił do Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim. Za popełnione czyny grozi mu kara pozbawienia wolności do lat pięciu - mówi asp. Kołaska.