28. Bal Królowej Jadwigi. Ponad 200 osób wspaniale bawi się na imprezie zorganizowanej przez Radę Rodziców pleszewskiej Dwójki

Tradycyjnie impreza rozpoczęła się od wkroczenia na salę Królowej Jadwigi wraz z orszakiem. Dobrej zabawy gościom życzyły: przewodnicząca Rady Rodziców Małgorzata Grzechowiak i dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Pleszewie Romana Kaczmarek. - Witam rodziców i przyjaciół Dwójki. Bez Was nasza szkoła nie wyglądałaby tak pięknie jak ma to miejsce obecnie - podkreślała druga z pań. - Cieszę się, że tak licznie przybyli państwo na naszą imprezę. Bawcie się do rana! - mówiła przewodnicząca Rady Rodziców. Później był czas na toast, kolację i można było rozpoczynać taneczne szaleństwo. O oprawę muzyczną zadbał DJ Jacek Kościanowski. Na gości czekała loteria fantowa, aukcje oraz fotobudka, która dostarczyła wiele zabawy, śmiechu i pozytywnej energii. Dochód z imprezy jak zwykle zostanie przeznaczony na potrzeby szkoły.