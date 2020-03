26-letni recydywista usłyszał zarzuty

Jak informuje kaliska policja, do pierwszej kradzieży z włamaniem doszło 26 grudnia ubiegłego roku. Kaliscy policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące kradzieży z włamaniem do jednego ze sklepów na terenie Kalisza. Sprawca ze znajdującej się w środku kasetki ukradł pieniądze. W styczniu i lutym tego roku doszło do kolejnych tego typy zdarzeń. Tym razem sprawca włamał się m.in. do baru oraz lokalu gastronomicznego, skąd ukradł pieniądze.

- Nad ustaleniem sprawcy przestępstw pracowali policjanci z Wydziału Kryminalnego kaliskiej komendy. Z zebranych przez nich informacji wynikało, że z włamaniami może mieć związek 26-letni mieszkaniec powiatu pleszewskiego. Ostatecznie mężczyzna został zatrzymany. Na podstawie zebranego materiału dowodowego funkcjonariusze z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego przedstawili podejrzanemu zarzuty. 26-latek odpowie za pięć kradzieży z włamaniem - informuje asp. Anna Jaworska-Wojnicz, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.

Mężczyzna działał w warunkach recydywy, czyli powrotu do przestępstwa, grozi mu kara 15 lat pozbawienia wolności.