21 marca pleszewianin Mateusz Duczmal stanie przed szansą zdobycia kolejnego zawodowego tytułu mistrza świata w formule K-1

Mateusz przygotowuje się do walki w Tajlandii. Swoje umiejętności szlifuje na wyspie Phuket w jednym z najlepszych gymów - Rattachai Muay Thai. - Prawdopodobnie do końca pobytu stoczę walkę na miejscowym prestiżowym obiekcie Bangla Stadium na pełnych zasadach muay thai - opowiada Mateusz Duczmal.

Jak pleszewianin odnajduje się na kontynencie azjatyckim? - W Tajlandii czuje się prawie jak w domu. Łącznie spędziłem tutaj już 12 miesięcy - opowiada. Dzień treningowy zaczyna od biegu liczącego od 5 do 8 km, potem 15 minut ćwiczeń ze skakanką, kolejny kwadrans to walka z cieniem, najczęściej z ciężarkami. Potem od 3 do 5 rund na tarczach.

Moim padholderem jest Kru Prai, weteran mający na koncie 180 walk zawodowych, posiadacz prestiżowego tytułu Mistrza Stadionu Rajadamnern

- podkreśla Mateusz Duczmal.