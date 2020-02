2019 rok na drogach powiatu pleszewskiego. Mniej zdarzeń, ale więcej ofiar i rannych. A jak wyglądają statystyki dotyczące przestępczości?

Liczba pożarów w powiecie pleszewskim wzrosła o ponad połowę!

Ponad 730 interwencji odnotowali w 2018 roku strażacy w powiecie pleszewskim- to spadek o 141 zdarzeń. Co trzeci strażacki wyjazd (ponad 200 zdarzeń) stanowiły wyjazdy związane z gaszeniem pożarów, których liczba wzrosła o ponad 50 procent . Spadła za to ilość wyjazdów do wypad...