20. kolejka Futsal Ligi Gołuchów: pojedynek lidera z wiceliderem zakończył się remisem, w grze o mistrzowski tytuł pozostały trzy drużyny

Zwycięzca mógł postawić milowy krok w drodze do mistrzostwa. Przegrany znacznie ograniczyłby swoje szanse na tytuł. Stawka meczu spowodowała, że obie drużyny zaczęły bardzo uważnie. Sytuacji bramkowych było jak na lekarstwo. Jedni i drudzy próbowali szczęścia głównie strzelając z dystansu. Wreszcie obrońców oszukał Maciej Marcinkowski, ale piłka po jego uderzeniu odbiła się od słupka. Gdy wydawało się, że pierwsza połowa zakończy się remisem, nieudany strzał Jacka Pacyńskiego zamienił się w asystę do Szymona Augustyniaka. Myjnia schodziła na przerwę prowadząc 1:0. LZS musiał zaryzykować. Drużyna z Lenartowic długo grała skutecznie i szczęśliwie w defensywie. Dość powiedzieć, że gołuchowianie dwukrotnie obili słupek. Wreszcie Adrian Hajdasz i Maciej Marcinkowski zdecydowali się na sprytne rozegranie rzutu wolnego i ten drugi "kropnął" pod poprzeczkę. 1:1. Remis nie utrzymał się długo. Szymon Augustyniak wyłożył piłkę jak na tacy Radosławowi Brysiowi, któremu pozostało skierować futbolówkę do pustej bramki. Lider znów musiał gonić. Rywala dopadł w końcówce. Do siatki ponownie trafił Marcinkowski.