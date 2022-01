2. liga koszykówki. Zabrakło sił. KS Kosz Kompaktowy Pleszew przegrał w Jeleniej Górze

KS Kosz Kompaktowy Pleszew przegrał w Jeleniej Górze

Dla pleszewskiego zespołu wyjazd do Jeleniej Góry stanowił zwieńczenie trudnego tygodnia, w czasie którego musiał rozegrać aż 3 spotkania, w tym 2 z rzędu na wyjeździe. Zaczęło się od pewnego zwycięstwa na własnym parkiecie z Team-Plast KK Oleśnica. W środę przyszedł czas na długo wyczekiwany mecz na szczycie z Rycerzami Rydzyna. Stojący na wysokim poziomie pojedynek w końcówce na własną korzyść rozstrzygnęli gospodarze. Patrząc na sobotnie wyniki obu drużyn, łatwo dojść do wniosku, że to spotkanie kosztowało zawodników wiele sił i nie zdołali się oni w pełni zregenerować. Ekipa z powiatu leszczyńskiego niespodziewanie przegrała we własnej hali z Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie. Podopieczni Jędrzeja Jankowiaka w ostatniej kwarcie zdobyli tylko 11 punktów, rywale 26. Mecz zakończył się wynikiem 85:97. Podobny przebieg miało ostatnie 10 minut spotkania w Jeleniej Górze. W tym czasie konto pleszewian wzbogaciło się tylko o 10 oczek. Sudety dołożyły do swojego dorobku 17 punktów i wygrały 75:73. Gospodarze mieli zdecydowanie lepszy procent skuteczności akcji za dwa punkty (65.5% do 52.2%) i nieznacznie lepiej zbierali (36 do 32).