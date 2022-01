2. liga koszykówki. Ucieczka, pogoń i piorunująca końcówka. KS Kosz Kompaktowy Pleszew znów wygrywa

Ucieczka, pogoń i piorunująca końcówka. KS Kosz Kompaktowy Pleszew znów wygrywa

KS Kosz Kompaktowy Pleszew przystępował do sobotniego meczu z bilansem 14 zwycięstw i 3 porażek. Goście w tym sezonie sześciokrotnie schodzili z parkietu z uśmiechami na twarzach, 10 razy musieli uznać wyższość rywala. W pierwszym meczu, 16 października 2021 roku, lepsi byli podopieczni Alana Urbaniaka, którzy wygrali wyjazdowy pojedynek 86:63.

22 stycznia przyszedł czas na rewanż. Pleszewski zespół przystąpił do meczu osłabiony. Zabrakło zmagających się z problemami zdrowotnymi braci Spała i Przemysława Galewskiego, ale w pierwszej kwarcie ich nieobecność była niezauważalna. Kosz rozpoczął z animuszem. Szybko wypracował sobie bezpieczną przewagę. Po 10' gospodarze prowadzili 27:8. Zawodnicy grającego trenera Rafała Wojciechowskiego nie złożyli broni, nie podłamali się kiepskim początkiem. Zakasali rękawy i mocno zabrali się do pracy. Koszykarze z Kłodzka stopniowo odrabiali straty. Dopięli swego na nieco ponad 5' przed końcem, gdy po rzucie zza łuku Michała Weissa doprowadzili do remisu 76:76.