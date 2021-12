2. liga koszykówki. Potrzebna była dogrywka. Osłabiony KS Kosz Kompaktowy Pleszew pokonał Obrę Kościan

Kosz po dogrywce pokonał Obrę Kościan

KS Kosz Kompaktowy Pleszew pojechał do Kościana bez dwóch podstawowych zawodników. Krzysztof Chmielarz i Przemysław Galewski przebywają na kwarantannie i nie mogli pomóc kolegom. Faworytem meczu był ekipa Alana Urbaniaka, ale niżej notowana Obra podjęła rękawicę. Gospodarze wygrali pierwszą kwartę 12:10. Kosz odrobił straty, wyszedł nawet na 12-punktowe prowadzenie, ale podopieczni Szymona Pietraszka nie złożyli broni. Szala zwycięstwa znów zaczęła przechylać się na stronę zespołu z Kościana. Po rzucie Macieja Krówczyńskiego było nawet 66:56. Kosz jednak również nie dawał za wygraną. Na 11 sekund przed końcem Obra prowadziła 80:78. Wówczas Stanisław Kiszka sfaulował Patryka Marka przy rzucie za trzy punkty. Zawodnik pleszewskiego zespołu wykorzystał dwa rzuty osobiste i doprowadził do remisu. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka. Tę lepiej rozpoczęli gospodarze, ale Kosz postawił na swoim. Skuteczna akcja Grzegorza Małeckiego, "trójka" Krystiana Rosińskiego i celne rzuty osobiste Mikołaja Spały dały pleszewskiej drużynie 13. zwycięstwo w sezonie.