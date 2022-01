2. liga koszykówki. Ponad 100 punktów i 17. zwycięstwo w sezonie. KS Kosz Kompaktowy Pleszew zdominował WKK II Wrocław

KS Kosz Kompaktowy Pleszew zdominował WKK II Wrocław

To była udana niedziela dla pleszewskich koszykarzy. Wicelider grupy D 2. ligi w hali "Jedynki" zdominował WKK II Wrocław. Goście przystępowali do spotkania z bilansem 6 zwycięstw i 12 porażek. W pierwszej kwarcie zawodnicy Sebastiana Potocznego próbowali dotrzymać kroku gospodarzom, ale im dalej w las, tym rosła przewaga gospodarzy. W drugiej części meczu podopieczni Alana Urbaniak zdobyli 29 punktów, rywale tylko 6 i w zasadzie było po zawodach. Na parkiecie pojawili się wszyscy zawodnicy, których do dyspozycji miał trener pleszewskiego zespołu. Każdy zapisał na swoim koncie zdobycz punktową. Najwięcej - 17 - zanotował Krzysztof Chmielarz.