2. liga koszykówki. KS Kosz Kompaktowy Pleszew wyszarpał kolejne zwycięstwo. To był dziesiąty triumf z rzędu naszego zespołu

KS Kosz Kompaktowy Pleszew z dziesiątym zwycięstwem w sezonie

Kosz dobrze rozpoczął niedzielny pojedynek. W pierwszych dwóch kwartach pozwolił rywalom zdobyć 36 punktów. Gospodarze mieli na koncie dwanaście oczek więcej i w dobrych humorach przystępowali do kolejnej części gry. Po zmianie stron w grze pleszewian coś się zacięło. Z coraz większym trudem przychodziło im wypracowanie dobrej pozycji do rzutu, a gdy już się to udało, zawodziła skuteczność. Efekt? Tylko dziewięć zdobytych punktów przy 23 gości z Nysy. Jeszcze w połowie czwartej kwarty drużyna Tomasza Włodowskiego prowadziła 68:67, ale wtedy pleszewianie pokazali klasę, zdobyli osiem punktów z rzędu i mogli nieco odetchnąć. Przyjezdni ambitnie walczyli do końca. Znów zbliżyli się na trzy oczka. Ostatnie słowo należało jednak do podopiecznych Alana Urbaniaka. KS Kosz Kompaktowy Pleszew wygrał we własnej hali 81:72.