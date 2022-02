2. liga koszykówki. KS Kosz Kompaktowy Pleszew wygrał w Zielonej Górze

KS Kosz Kompaktowy Pleszew wygrał w Zielonej Górze

W sobotę, 26 lutego 2022 roku, KS Kosz Kompaktowy Pleszew odniósł 19. zwycięstwo w sezonie. Drużyna Alana Urbaniaka wygrała na wyjeździe z Aldemed SKM Zastal Zielona Góra 79:61. Mecz od początku układał się po myśli gości. Nasza drużyna zakończyła pierwszą kwartę z 9-punktową przewagą. W drugiej części gry podopieczni Dawida Mazura zaczęli odrabiać straty i na przerwę schodzili mając tylko 3 oczka mniej od pleszewian. Druga połowa należała już w pełni do ekipy Alana Urbaniaka. Drużynę do zwycięstwa poprowadził Krzysztof Chmielarz. Rozgrywający zdobył 26 punktów. Blisko double-double byli Krzysztof Spała i Filip Sieradzki, którzy do odpowiednio 15 i 13 punktów dołożyli po 9 zbiórek. W zespole z Zielonej Góry wyróżniali się Ilian Węgrowski (22) i Konrad Szymański (19).