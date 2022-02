2. liga koszykówki. KS Kosz Kompaktowy Pleszew po raz pierwszy w sezonie przegrał przed własną publicznością

KS Kosz Kompaktowy Pleszew po raz pierwszy w sezonie przegrał przed własną publicznością

12 lutego 2022 roku KS Kosz Kompaktowy Pleszew przegrał pierwszy w sezonie 2021/22 mecz przed własną publicznością. Sposób na zespół Alana Urbaniaka, który znów nie miał do dyspozycji pełnej kadry, znalazł BC Swiss Krono Żary. Tym samym drużyna Tomasza Górskiego zrewanżowała się za porażkę poniesioną w pierwszej rundzie. 6 listopada pleszewianie wygrali 79:69, w sobotę triumfowali rywale 90:82.

Pierwszą kwartę goście wygrali 5 punktami. W drugiej części gry zdołali utrzymać przewagę. Trzecia kwarta znów dla przyjezdnych, którzy ostatnie 10 minut meczu rozpoczynali mając 10 punktów więcej niż gospodarze. Kosz ambitnie walczył o odwrócenie losów rywalizacji. Na nieco ponad 4 minuty przed końcem spotkania podopieczni Alana Urbaniaka tracili do rywali 14 oczek. Pleszewianie zdobyli 11 punktów z rzędu i znacząco zniwelowali dystans dzielący obie ekipy. W pełni strat nie udało się jednak odrobić i Kosz po raz pierwszy w sezonie przegrał we własnej hali. Gości do zwycięstwa poprowadzili Nikodem Sirijatowicz (22 punkty) i Wojciech Dymiński (19). Wśród gospodarzy najskuteczniejszy był Krzysztof Chmielarz (29).