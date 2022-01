2. liga koszykówki. KS Kosz Kompaktowy Pleszew po raz drugi w sezonie pokonał Team-Plast KK Oleśnica

KS Kosz Kompaktowy Pleszew z 14. zwycięstwem w sezonie

Najwięcej punktów - 22 - dla naszego zespołu zdobył Norbert Jaśtak. Po 20 oczek "dorzucili" Krzysztof Chmielarz i Patryk Marek. Double double zaliczył Filip Sieradzki, który do 14 punktów dodał aż 11 zbiórek.

W środę, 12 stycznia, Kosz rozegra na wyjeździe zaległe spotkanie z Rycerzami Rydzyna. Obie ekipy przystąpią do tego pojedynku z identycznym bilansem 14 zwycięstw i porażki. Początek spotkania o 19. - Zapowiada się ciekawe widowisko. Jedziemy tam bez żadnej presji po zwycięstwo. Myślę, że jak zagramy swoje, to jest duża szansa, że wrócimy do Pleszewa w bardzo dobrych nastrojach - podkreśla trener pleszewian. Kosz do środowego meczu powinien przystąpić już w pełnym składzie. Jedyna wątpliwość dotyczy udziału Grzegorza Małeckiego, który zmaga się z urazem oka, ale trener Alan Urbaniak jest w tej kwestii optymistą. - Myślę, że Grzegorz będzie już gotowy, a jeśli nie, to pokazaliśmy już w tym sezonie, że mamy bardzo wyrównany skład i na pewno podejmiemy walkę.