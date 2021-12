2. liga koszykówki. Koniec zwycięskiej serii. Kosz przegrał w Kątach Wrocławskich

Koniec zwycięskiej serii. Kosz przegrał w Kątach Wrocławskich

W pierwszej kwarcie nie nie wskazywało, że pleszewianie mogą ponieść pierwszą porażkę w sezonie. Kosz zaczął bardzo dobrze i po dziesięciu minutach miał już 15 punktów przewagi. Niestety dla podopiecznych Alana Urbaniaka sytuacja szybko się odwróciła. W drugiej części gry to gospodarze dominowali, odrobili straty, a nawet wyszli na prowadzenie. Przerwa pomogła pleszewskiej ekipie wrócić do równowagi. Druga połowa była bardzo wyrównana. Jeszcze na niespełna cztery minuty przed końcową syreną Kosz prowadził 80:75. Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie zdołały doprowadzić do remisu 82:82. Ostatnie słowo również należało do gospodarzy. Maciej Krakowczyk wykorzystał jeden rzut wolny. Drugą próbę spudłował, ale piłkę zebrał Grzegorz Kaczmarek i zdobył kolejne dwa oczka. Drużyna Alana Urbaniaka miała jeszcze czas na odpowiedź. Grzegorz Małecki nie trafił jednak zza linii rzutów za trzy punkty. W ten sposób pierwsza porażka Kosza stała się faktem. Gospodarze byli lepi na tablicach (35:21 w zbiórkach) oraz skuteczniejsi w rzutach z dystansu (13/24 do 9/20).