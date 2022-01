2. liga koszykówki. Hit dla Rycerzy. Kosz przegrał drugi mecz w sezonie

Hit dla Rycerzy. Kosz przegrał drugi mecz w sezonie

Pierwotnie Kosz miał zagrać z Rycerzami 1 stycznia. Wówczas spotkanie zostało odwołane ze względu na kwarantannę, którą objęto większość zawodników ekipy z powiatu leszczyńskiego. Mecz doszedł do skutku w środę, a obie ekipy przystępowały do pojedynku z identycznym bilansem 14 zwycięstw i porażki. Hit nie zawiódł oczekiwań. Starcie lidera z wiceliderem było zacięte od początku do końca.

Początkowo prowadzili miejscowi, ale goście, którzy musieli sobie radzić bez Grzegorza Małeckiego, nie byli dłużni. Kosz w pewnym momencie tej części gry miał sześć punktów przewagi. Ostatecznie pierwsza kwarta - po celnym rzucie zza łuku Kamila Chanasa - zakończyła się remisem 24:24. Drugą od dwóch rzutów z dystansu rozpoczął Mateusz Kasiński. Gospodarze mieli nawet 9 oczek więcej, ale podopieczni Alana Urbaniaka przed przerwą zdołali nieco zniwelować straty. Rycerze prowadzili 44:40.