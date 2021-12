2. liga koszykówki. Bez niespodzianki w hali "Jedynki". KS Kosz Kompaktowy Pleszew z jedenastym zwycięstwem w sezonie

KS Kosz Kompaktowy Pleszew z jedenastym zwycięstwem w sezonie

Kosz przystępował do tego pojedynku z bilansem dziesięciu zwycięstw i porażki. Röben Gimbasket Wrocław znajduje się na przeciwnym biegunie. W dwunastu spotkaniach podopieczni Roberta Kościuka tylko raz cieszyli się z sukcesu. Faworyt więc był tylko jeden. Niespodziewanie jednak pierwsza kwarta sobotniego spotkania była bardzo wyrównana. Gospodarze wygrali ją tylko jednym punktem. W drugiej drużyna z Wrocławia nawet prowadziła 31:24, ale od tego momentu Kosz wziął się do pracy, doprowadził do remisu i zaczął budować przewagę. Do ostatniej części gry pleszewianie przystępowali z bezpieczną, 14-punktową przewagą. Ostatecznie drużyna Alana Urbaniaka wygrała 93:70. Najskuteczniejszymi zawodnikami byli Krzysztof Chmielarz i Mikołaj Spała. Najwięcej punktów dla gości zdobyli: Jarosław Bartkowiak (18) oraz Ernest Wacyra i Łukasz Malinowski (po 14). Gospodarze zanotowali więcej zbiórek (43:33), asyst (23:15) i przechwytów (9:6). Byli skuteczniejsi w rzutach za 2 punkty, jak i osobistych. Koszykarze z Wrocławia jedenaście razy celnie trafiali zza łuku, pleszewianie mieli dziewięć udanych prób.