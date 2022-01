2. liga koszykówka. Derby bez historii. KS Kosz Kompaktowy Pleszew po raz drugi pokonał Nabzdyk BM Stal Ostrów Wlkp.

KS Kosz Kompaktowy Pleszew po raz drugi w sezonie pokonał Nabzdyk BM Stal Ostrów Wlkp.

20 października KS Kosz Kompaktowy Pleszew pokonał we własnej hali ostrowian 81:66. W środę, 26 stycznia 2022 roku, drużyna Alana Urbaniaka odniosła jeszcze okazalsze zwycięstwo. Wicelider grupy D drugiej ligi był lepszy w każdej kwarcie i zasłużenie cieszył się z kolejnego sukcesu. - W tym sezonie derby wyglądają dla nas spokojnie. Widać przewagę naszego zespołu, to jest oczywiście spowodowane tym, że ostrowianie grają przede wszystkim młodymi zawodnikami, my jesteśmy bardziej doświadczeni i jeżeli potrafimy utrzymać nerwy na wodzy to wygrywamy - mówi trener Alan Urbaniak.

Pleszewianie byli lepsi niemal w każdej statystyce. Zanotowali więcej zbiórek (44 do 37), asyst (25 do 12), przechwytów (16 do 5). Mieli tylko 9 strat, przy 22 gospodarzy. Byli skuteczniejsi w akcjach za 2 punkty. Ostrowianie mieli za to nieco lepszy procent celnych rzutów z dystansu. Najwięcej punktów - 18 - w pleszewskim zespole zdobył Krzysztof Chmielarz. Blisko double-double byli Mikołaj Spała i Mateusz Ziółkowski, którzy zapisali na swoim koncie po 11 oczek i do tego dołożyli po 9 zbiórek.