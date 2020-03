18 zł od osoby - tyle od marca wynosi opłata za gospodarowanie odpadami w gminie Chocz. Nowa stawka po wielu perturbacjach weszła w życie

Początkowo nowa stawka miała wynieść 16 zł od osoby. Dwumiesięczny poślizg sprawił, że pierwotna wartość nie wystarczyłaby do pokrycia kosztów za gospodarowanie odpadami. W styczniu burmistrz Marian Wielgosik przedstawił radnym projekt uchwały, który zakładał, że opłata za odbiór i transport śmieci będzie wynosić od 1 marca 18 zł. Rajcy uznali jednak, że potrzebują więcej czasu na przeanalizowanie sytuacji i zastanowienie się nad wprowadzeniem ulg dla mieszkańców. 31 stycznia spotkali się ponownie i podjęli uchwałę. Stawka w wysokości 18 zł została utrzymana. Zmieniła się wielkość kary za nieprawidłowe segregowanie odpadów. Będzie to dwuipółkrotność podstawowej opłaty, czyli 45 zł. Ulga za kompostowanie bioodpadów wyniesie 1 zł od osoby, czyli 0,50 zł więcej niż zaplanowano pierwotnie.

Co nie spodobało się organowi kontroli i nadzoru? - Próbowaliśmy pomóc mieszkańcom i zmniejszyć koszty ponoszone przez nich poprzez świadome podniesienie opłat dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. RIO uznała, że poszliśmy za daleko - tłumaczy burmistrz Marian Wielgosik. Organowi nie przypadł do gustu również zapis dotyczący podwyższonej opłaty za nieprawidłowe segregowanie określony jako dwukrotność podstawowej stawki. - W tym przypadku powinna pojawić się konkretna kwota, czyli 32 zł - wyjaśnia gospodarz Chocza.

Każdy musi segregować

Uchwałę podjęto 31 stycznia, więc nie było pewności, czy zdąży ona wejść w życie wraz z początkiem marca. - Nie wiemy, czy uchwały uzyskają akceptację nadzoru, który ma na to 30 dni. Luty ma 29 dni... - mówił burmistrz Marian Wielgosik. - Niektóre samorządy zwlekały zbyt długo. W efekcie stawki w wyniku jednorazowej podwyżki wzrosły z 16 do 25 zł – dodawał. Gdyby więc uchwały rzeczywiście znów zostały odrzucone, opłata za śmieci ponownie mogłaby wzrosnąć. Ostatecznie wszystko ułożyło się po myśli władz Chocz i stawka 18 zł obowiązuje od kilku dni. Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa wszyscy właściciele nieruchomości zarówno zamieszkałych, jak i niezamieszkałych są zobowiązani do segregowania odpadów. Kto tego nie będzie robił lub będzie robił nieprawidłowo naraża się na karę, czyli wspomnianą wcześniej podwyższoną opłatę w wysokości 45 zł. Czy odpady są odpowiednio segregowane sprawdzą pracownicy firmy odbierającej śmieci. Aby skorzystać z ulgi za kompostowanie, należy złożyć w Urzędzie Miejskim Gminy Chocz nową deklarację o wysokości opłaty za odpady.