- Zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego kwarantanna obowiązuje do jutra. Możliwe, że wyniki badań naszych pracowników uzyskamy jeszcze dziś. Jeśli będą negatywne mogą wrócić do pracy. Oddział funkcjonuje, a jedynie chwilowo wstrzymano przyjęcia planowe. We wszystkich przypadkach nagłych oddział kardiologiczny zapewnia niezbędną pomoc - informuje Ireneusz Praczyk, rzecznik prasowy PCM.

