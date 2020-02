178 pożarów, 437 miejscowych zagrożeń i 54 fałszywe alarmy. Strażacy podsumowali 2019 rok. Jakie mają cele na najbliższe miesiące?

W stosunku do 2018 r. ilość zdarzeń zmniejszyła się o 9%. Na ów spadek w głównej mierze wpłynęła mniejsza liczba interwencji związanych z nagłymi zjawiskami pogodowymi. W tym roku sytuacja już wygląda inaczej. - W porównaniu z analogicznym okresem minionego roku zanotowaliśmy wzrost takowych zdarzeń o ponad 30%. Rok zapowiada się pracowicie - mówił Komendant Powiatowy PSP w Pleszewie st. kpt. mgr Roland Egiert.

Pleszewscy strażacy byli skuteczni nie tylko na służbie. Z pomocą potrzebującym spieszyli również w czasie wolnym. Asp. Krzysztof Kieliszewski wspólnie z ratownikami WOPR uratował tonącego mężczyznę. St. sekc. Mateusz Grabarek razem z Wojtkiem Bociańskim z OSP Gołuchów, nauczycielem Mariuszem Rybarczykiem i policjantem Piotrem Przybylskim pomogli koledze z boiska, u którego doszło do zatrzymania akcji serca. Resuscytacja zakończyła się sukcesem.

Największą grupę pożarów stanowiły pożary małe - 168 przypadków, co stanowi 96% ogółu.

Za poświęcenie, gotowość niesienia pomocy funkcjonariuszom PSP dziękował starosta pleszewski.

Wasza praca sprawia, że mieszkańcy naszego powiatu mogą czuć się bezpiecznie

- mówił Maciej Wasielewski. W podobnym tonie wypowiadał się zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Jarosław Zamelczyk, który ponadto podkreślał owocną współpracę między strażą a lokalnymi samorządami.

Podczas piątkowej narady Państwowa Straż Pożarna w Pleszewie przekazała 7 toreb medycznych PSP R1 jednostkom OSP. Prezent odebrali druhowie z Kwilenia, Izbiczna, Kuchar, Żegocina, Bronowa, Rudy Wieczyńskiej i Strzydzewa.

Cele wyznaczone

Jakie plany Państwowa Straż Pożarna w Pleszewie ma na ten rok? - Priorytetem naszej komendy jest utrzymanie wysokiej gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej, prowadzenie szerokiej akcji prewencyjnej wśród mieszkańców naszego powiatu - podkreślał Roland Egiert. - Chcemy kontynuować programy edukacyjne w przedszkolach i szkołach oraz działania szeroko pojętej prewencji społecznej. Wspólnie ze Starostwem Powiatowym zorganizujemy Turniej Wiedzy Pożarniczej, a z Ośrodkiem Kultury Leśnej w Gołuchowie kolejną edycję festiwalu twórczości dziecięcej "Ze sztuką bezpieczniej". Funkcjonariusze będą systematycznie podnosić kwalifikacje zawodowe. Chcielibyśmy wymienić samochód cysternę, który jest na wyposażeniu naszej komendy. Rok produkcji tego pojazdu to 1988. Przy każdym wyjeździe zastanawiamy się, jak daleko on dojedzie. Planujemy zakup kamery termowizyjnej. Mamy jedną na wyposażeniu, ale z Komendy Wojewódzkiej płyną zalecenia, aby były dwie. Przeszkolimy do końca cały skład funkcjonariuszy PSP z ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym - wymieniał kolejne cele Komendant Powiatowy.