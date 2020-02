17. kolejka Futsal Ligi Gołuchów: LZS Gołuchów pokonał Spomasz i utrzymał pozycję lidera, Kuchary podzieliły się punktami z Tilgnerem

Dotychczasowy wicelider od początku przejął inicjatywę, ale raz po raz nadziewał się na szybkie kontry rywala. Pierwsze próby pleszewian nie przyniosły gola. Dobrze w bramce Kuchar spisywał się Marcin Żółtek. Po przeciwnej stronie bez zarzutu bronił Łukasz Woźniak. Wreszcie jeden z wypadów piłkarzy Tilgnera przyniósł efekt. Sposób na golkipera LZS-u znalazł Mikołaj Adamek. Po zmianie stron pleszewianie podwyższyli prowadzenie. Do siatki trafił Krzysztof Konieczny, lider klasyfikacji strzelców. Odpowiedź Kuchar była bardzo mocna. W odstępie kilkudziesięciu sekund do remisu doprowadzili Emil Marszałek i Mariusz Rosiak. Do końca meczu było jeszcze sporo czasu. Jedni i drudzy mieli swoje okazje. Tej najlepszej w samej końcówce nie wykorzystał Krzysztof Konieczny.

LZS Gołuchów pokonał Spomasz i utrzymał pozycję lidera. Pierwsze punkty na swoim koncie zapisał Kajew, który wygrał z Jedlcem.

Wyniki 17. kolejki:

Krzywosądów - Bloki Gołuchów 2:9

Jakub Pera, Dawid Szymczak - Mateusz Grabarek (2), Tomasz Kapałka, Patryk Kubczyk, Hubert Kupczyk (3), Łukasz Trzęsała, Konrad Zaradny,