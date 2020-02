17. kolejka Dobrzyckiej Ligi Halowej Piłki Nożnej: Broniszewice kontynuują zwycięski marsz, BNOT pokonał Galew i "wskoczył" na podium

Za plecami lidera trwa zacięta walka o pozostałe miejsca na podium. Bez konieczności wychodzenia na parkiet 2. miejsce utrzymała Ekipa od Hipa, bowiem Hatex oddał mecz walkowerem. Na 3. lokatę awansował BNOT, który uporał się z Galewem. Tyle samo - 30 - punktów ma w dorobku Karmin. Do zakończenia rozgrywek pozostało 5 kolejek.

Ekipa od Hipa – Hatex (walkower dla Ekipy)

Tabela

1. FC Broniszewice 16 43 101:44

2. Ekipa od Hipa 16 31 51:50

3. BNOT 16 30 84:52

4. Karmin 15 30 75:45

5. Galew/Trzebin 15 27 85:51

6. Turyści 15 21 86:76

7. Absolwenci Kowalew 15 21 66:60

8. Weekend Warriors 15 20 80:78

9. Bowit 16 15 69:96

10. Hatex 15 9 55:132

11. Turbo Banda 15 3 39:106

Następna kolejka (sobota, 22 lutego)

14.00 Bowit - Galew/Trzebin

15.00 Ekipa od Hipa - Karmin

16.00 Turbo Banda - Hatex

17.00 Turyści - FC Broniszewice

18.00 Absolwenci Kowalew - Weekend Warriors

Pauza - BNOT

