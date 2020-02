15 lat temu muzeum w Dobrzycy zostało otwarte dla zwiedzających. Jubileusz działalności świętowano 14 lutego w Oranżerii

Punktem zwrotnym w najnowszej historii stał się 1988 r. Wtedy na mocy porozumienia z wojewodą kaliskim zespół pałacowo-parkowy przejęło Muzeum Narodowe w Poznaniu. W Dobrzycy utworzono jego oddział, a kierownikiem mianowano Michała Karalusa, który tchnął życie w niszczejący obiekt.

To była zupełnie inna rzeczywistość. Obraz nędzy i rozpaczy. Miałem świadomość, że to jest duża szansa dla mnie, ale i niesamowite wyzwanie. Nie było łatwo zacząć to wszystko robić. Byli ludzie, którzy ze mną sympatyzowali, ale byli tacy, którzy mówili, że nic z tego nie wyjdzie. Spędziłem tutaj około 12 lat. To był bardzo twórczy i niezapomniany czas w moim życiu. Miałem to szczęście być tutaj na początku, nie przestraszyć się, zorganizować ludzi. To wszystko było okupione wielkim wysiłkiem i wyszarpywaniem pieniędzy, ale dzisiaj jest satysfakcja, że publiczność przychodzi, a wychodzi poruszona i wzruszona