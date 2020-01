(© Damian Cieślak)

Po 14. kolejkach Futsal Ligi Gołuchów trzy najlepsze drużyny miały po 30 punktów. Po sobotniej serii spotkań samodzielnym liderem zostało Tursko.

Spowodowała to porażka Myjni i remis Spomaszu. Zespół z Lenartowic wysoko przegrał z Tilgnerem, a Pleszewianie podzieli się punktami z Amatorami. Z kolei Tursko poradziło sobie z Jedlcem. Kolejne ważne 3 punkty do swojego dorobku dopisały Kuchary. LZS 2:0 pokonał Bloki. Nowym wiceliderem rozgrywek został LZS Gołuchów.



Wyniki 15. kolejki:



Kajew - Krzywosądów 1:5

Szymon Urbaniak - Alan Kurek (4), Dawid Szymczak,



LZS Kuchary - Bloki Gołuchów 2:0

Krzysztof Banasiak, Dominik Marcinkowski,



Spomasz Pleszew - Stal-Pot Amatorzy 4:4

Maciej Paterka (2), Jacek Wasielewski (2) - Maciej Kałużny, Michał Potarzycki (2), Marcin Wandzel,



LZS Tursko - LZS Jedlec 6:3

Tobiasz Górny, Marcin Mielcarek (2), Szymon Pacholski (2), Hubert Strzykała - Tomasz Cieloch, Dominik Góralczyk, Adrian Wojtasik,



Myjnia pod Brzozą - Tilgner-Veritas 2:9

Patryk Adamski (2) - Michał Bursztynowicz (3), Krzysztof Konieczny (3), Piotr Szczepaniak, Dominik Włodarczyk (2),



LZS Gołuchów - CX-80 6:0

Adrian Hajdasz, Piotr Kapałka, Radosław Kwas, Maciej Marcinkowski, Jakub Skowroński, Albert Wasielewski,



Tabela

1. LZS Tursko 15 33 85:48

2. LZS Gołuchów 15 32 81:35

3. Spomasz Pleszew 15 31 83:55

4. LZS Kuchary 15 30 79:45

5. Myjnia pod Brzozą 15 30 72:48

6. Bloki Gołuchów 15 28 54:34

7. Stal-Pot Amatorzy 15 26 78:61

8. Tilgner-Veritas 15 24 79:64

9. CX-80 15 12 54:82

11. LZS Krzywosądów 15 9 49:78

10. LZS Jedlec 15 6 38:102

12. Kajew 19 0 32:132



Czołówka klasyfikacji strzelców:

27 gole - Krzysztof Konieczny (Tilgner-Veritas)

22 - Błażej Janecki (Spomasz)

20 - Adrian Hajdasz (LZS Gołuchów)



Następna kolejka (sobota, 1 lutego):

15.00 LZS Jedlec - Myjnia pod Brzozą

16.00 CX-80 - LZS Tursko

17.00 Stal-Pot Amatorzy - LZS Gołuchów

18.00 Bloki Gołuchów - Spomasz

19.00 Tilgner - Veritas - Kajew

20.00 Krzywosądów - LZS Kuchary



Deontay Wilder i Tyson Fury stoczą rewanż. "Zrobimy to wszystko dla kibiców. Fani są tutaj jedynymi prawdziwymi zwycięzcami"





Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.

Czytaj także