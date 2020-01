(© Mariusz Kruchowski - archiwum)

14 stycznia Stal Pleszew rozpoczęła przygotowania do rundy wiosennej. W okresie przygotowawczym drużyna Łukasza Bandosza rozegra 8 meczów kontrolnych.

Pierwszy sparing już jutro. Pleszewianie o 18.00 zmierzą się z KS Opatówek.



Plan sparingów:

17 stycznia, godz. 18.00, Stal Pleszew – KS Opatówek;

24-25 stycznia, godz. do ustalenia, Stal Pleszew - Korona Piaski;

29 stycznia, godz. do ustalenia, Stal Pleszew – Polonia Środa Wlkp. APR 2002 CLJ;

1 lutego, godz. do ustalenia, gra wewnętrzna;

8 lutego, godz. do ustalenia, Stal Pleszew – Biały Orzeł Koźmin Wlkp.;

15 lutego, godz. do ustalenia, Stal Pleszew - Ostrovia Ostrów Wlkp.;

22 lutego, godz. do ustalenia, Stal Pleszew – Victoria Skarszew;

29 lutego, godz. do ustalenia, Stal Pleszew – Victoria Ostrzeszów;

7 marca, godz. do ustalenia, Stal Pleszew - Krobianka Krobia;



Po rundzie jesiennej w grupie III V ligi Stal zajmuje 4. miejsce. Pleszewianie w 15 kolejkach zgromadzili 30 punktów. Do pierwszego miejsca tracą 11 oczek, a do drugiego 9.



Conor McGregor wraca do oktagonu i... zaskakuje planami na przyszłość. "Moje aspiracje sięgają tytułu mistrza świata w boksie"



Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.

Czytaj także