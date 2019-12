130 osób zasiadło przy wspólnym stole

Organizacje pozarządowe podzieliły się opłatkiem

Pleszewskie organizacje pozarządowe i OSP spotkały się na bożonarodzeniowej wigilii. Była to okazja nie tylko do podzielenia się opłatkiem, ale przede wszystkim do złożenia podziękowań za rok pełen efektywnej współpracy na rzecz lokalnej społeczności.