31 milionów po stronie dochodów, 33 miliony po stronie wydatków - to najważniejsze liczby budżetu gminy Dobrzyca na 2020 r. Rada Miejska uchwaliła go 30 grudnia. Za było 13 radnych, 2 - Łukasz Humpa i Bogusław Olender - wstrzymało się od głosu.

- To jest, mimo wszystko, dość ambitny budżet. Wiemy już na pewno, że budowa gminnego odcinka ulicy Pleszewskiej będzie realizowana przy wsparciu finansowym, które udało nam się pozyskać z Funduszu Dróg Samorządowych. Ulica Stefańskiego znajduje się w czołówce wojewódzkiego rankingu, więc szansa na dofinansowanie również jest bardzo duża. Dzięki tej inwestycji znacząco poprawilibyśmy stan dróg na osiedlu - komentował już po podjęciu uchwały przez radnych burmistrz Jarosław Pietrzak. Pierwsze z wymienionych zadań ma kosztować ponad 1,1 mln zł, na drugie zabezpieczono w budżecie 750 tys. zł.- Dziękuję Radzie za przyjęcie budżetu i za pracę wykonaną w tym roku. Mimo, że nie było dużych inwestycji - związanych z budową sieci kanalizacyjnej - do których przyzwyczailiśmy się w ostatnich latach, to zrealizowaliśmy w gospodarce wodno-ściekowej kilka ważnych zadań. One poprawiły jakość wody i możliwość jej doprowadzenia do miejscowości dotąd bazujących na jednym źródle poboru wody - opowiadał gospodarz gminy. Jarosław Pietrzak podkreślał, że to nie koniec wyzwań. - Mamy pomysł, żeby wprowadzić urządzenie, które będzie wytrącało żelazo z wody. Planujemy połączyć Izbiczno z Nowym Światem nową siecią wodociągową tak, aby powstała pętla i woda była podawana z Dobrzycy w stronę Koźminca, Karminka i odwrotnie - mówił burmistrz.Jarosław Pietrzak dziękował nie tylko radnym. Ciepłe słowa kierował także w stronę sołtysów, pracowników Urzędu, jak i mieszkańców.Szerzej w kolejnym numerze "Gazety Pleszewskiej".