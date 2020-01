12. kolejka Futsal Ligi Gołuchów: druga porażka z rzędu obrońców mistrzowskiego tytułu, Spomasz Pleszew po raz drugi ograł Tilgner-Veritas

Dla obrońców tytułu była to druga porażka z rzędu. Najpierw, mimo że prowadzili 3:0, musieli uznać wyższość Bloków, teraz skuteczniejsze okazały się Kuchary. LZS do zwycięstwa poprowadził Krzysztof Banasiak. Taki wynik sprawił, że ścisk w czołówce tabeli jest jeszcze większy. Pierwszą drużynę od ósmej dzielą zaledwie trzy punkty.

Spomasz Pleszew po raz drugi w sezonie pokonał Tilgner-Veritas. Pierwsza z wymienionych drużyn trzy razy wychodziła na prowadzenie i trzy razy dawała się dogonić. Na trafienie Macieja Paterki błyskawicznie odpowiedział Krzysztof Konieczny. Chwilę później Spomasz znów prowadził. Do siatki trafił Jacek Wasielewski. Po zmianie stron do remisu doprowadził Dominik Włodarczyk. Trzeci zespół rozgrywek nie dawał za wygraną i za sprawą Jacka Janeckiego znów miał gola przewagi. Tilgner rozpoczął od środka i za moment było 3:3. Na listę strzelców wpisał się Mikołaj Adamek. Na tym emocje się nie skończyły. Obie drużyny dążyły do zwycięstwa, ale skuteczniejszy był Spomasz. Po tym, jak po raz czwarty objął prowadzenie, nie dał się już zaskoczyć, a sam zdobywał kolejne gole. Skończyło się na siedmiu.

Wyniki 12. kolejki:

Bloki Gołuchów - CX-80 5:3

Dawid Marciniak, Konrad Mikołajczak, Paweł Stempień (3) - Mateusz Kuś (2), Tomasz Marchwacki,