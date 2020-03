12 firm zgłosiło chęć przygotowania dokumentacji projektowej dla drogi ekspresowej S11 na odcinku Kórnik - Ostrów Wielkopolski

Najniższą ofertę złożyła firma Schuessler-Plan Inżynierzy, która wyceniła prace na ponad 13 mln zł. Po drugiej stronie znalazło się Value Engineering. Warszawskie przedsiębiorstwo jest gotowe wykonać zadanie za kwotę 26,5 mln zł, podczas gdy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na inwestycję zaplanowała niespełna 15 mln zł. Wyłoniony w ramach postępowania przetargowego wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie studium ekonomiczno-techniczno-środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz koncepcji programowej z dokumentacją geologiczno-inżynierską. Podpisanie umowy ze zwycięzcą konkursu ofert planowane jest na drugi kwartał 2020 r. Termin realizacji to 45 miesięcy od zawarcia umowy.

Działania GDDKiA

- W połowie czerwca 2019 r. otrzymaliśmy informację o złożeniu przez wykonawcę wniosku o postępowanie układowe. Niezwłocznie zorganizowaliśmy spotkanie mające na celu omówienie problemów biura projektowego i możliwości ukończenia opracowań projektowych. 17 lipca 2019 r. wykonawca poinformował, że na skutek m.in. wypowiedzenia umów kontrahentów oraz liczne odejścia pracowników, wycofano wniosek o restrukturyzację firmy i rozpoczęto procedowanie wniosku o jej upadłość. Wyczerpując zapisy umowy i wcześniejsze próby porozumienia z wykonawcą, ostatecznie wezwaliśmy wykonawcę do realizacji zadania. Wykonawca nie odpowiedział na żadne z naszych wezwań. W związku z tym byliśmy zmuszeni do odstąpienia od umowy z winy wykonawcy, co nastąpiło 10 października 2019 r. Następnie naliczyliśmy dotychczasowemu wykonawcy stosowne kary umowne i niezwłocznie przystąpiliśmy do przygotowania nowego przetargu - relacjonuje Alina Cieślak.